Po maminih stopinjah

Če si hčerka ene najboljših tenisačic na svetu, se s teniškim loparjem kajpak seznaniš že zelo zgodaj, in komaj triletna hčerka vrhunske športnice Serene Williams ni nobena izjema. Malčica, ki je še v trebuhu skupaj z mamo zmagala na turnirju Australian Open, pa je v teh dneh slavno tenisačico navdušila s svojo predstavo na igrišču. Alexis Olympia, katere oče je ustanovitelj Reddita Alexis Ohanian, tako spretno vihti lopar, da se ponosna mati ni mogla zadržati. Hčerko je med treningom fotografirala ter posnetek delila z oboževalci, ki so se strinjali, da je deklica v vseh pogledih prava kopija uspešne mame. Serena, ki od nekdaj navdušuje tudi z opogumljanjem žensk, da so lahko to, kar so, pa so vseeno uspešne, se je že ob hčerkinem rojstvu odločila, da otroka ne bo skrivala pred javnostjo, naglas pa govori tudi o težavah, ki spremljajo materinstvo. Med drugim je spregovorila o poporodni depresiji, pogosto pa opozarja tudi na dileme, s katerimi se soočajo matere s kariero.

