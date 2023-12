Po koncertu se mu je pripetila neljuba nezgoda, a zdaj ga niti bergle ne ustavijo (Suzy)

V petek, ko so se v Ljubljani prižgale tradicionalne lučke, je Dominik Bagola - Balladero z bendom pred stoglavo množico predstavil svoje izjemne kantavtorske sposobnosti. Na odru so se mu pridružili glasbeni prijatelji Jadranka Juras, Andraž Hribar ter Jakob Podlesek. Skupaj so obiskovalcem pričarali nepozaben večer, poln čustev in srčnosti, ki je le napovedoval večji dogodek le malo pred božičem. Dominik je tokrat spet gostil svojo družino in prijatelje iz Prekmurja, ki so veliki podporniki njegove glasbe.

Izpah pogačice

Takoj po koncertu pa se mu je pripetila neljuba nezgoda in zaradi izpaha pogačice je pristal na ljubljanski urgenci. Pošalil se je, da je pridobil zimsko nadkolenko in zelo modno pižamo. »A špil na Novem trgu 20. decembra bo!« je dodal, da so si njegovi oboževalci lahko oddahnili.

Že teden dni za tem je dokazal, da misli resno, ko je nastopil v palači Kazina. »Danes sem lahko znova potrdil, da je klavir res fajn inštrument. Čeprav sem včasih čisto malo fouš vsem, ki po odru (svobodno) skačejo s kitarami!« je priznal. »Pod koncertni klavir namreč z lahkoto skriješ tudi bergle in 'gips'.« Samo, da so prsti celi, Dominik!