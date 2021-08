Po 26 letih gre igralka nazaj na fakulteto

Vsak od nas ve, da je precej neprijetno imeti za seboj nezaključene projekte, naloge, ki smo si jih zadali in jih nato opustili, ker nas je usoda ponesla v drugo smer.



Večina od nas najbrž kljub temu ne naredi kaj dosti, da bi to spremenila, a igralka Kate Beckinsale je ena od svetlih izjem. Tako se je odločila, da se bo pri 48 letih znova vpisala na fakulteto in po 26 letih premora nadaljevala študij francoske in ruske literature na Univerzi v Oxfordu, ki ga je tedaj obesila na klin. Da ne bo več študirala, se je pri 22 letih odločila zaradi tragične nesreče, v kateri je umrl eden njenih prijateljev s fakultete.



Na zabavi, ki se je sama ni udeležila, je skočil skozi okno in umrl, kar je zvezdnico tako močno prizadelo, da se je odločila pustiti študij, h kateremu se zdaj vrača z novo, zrelo energijo.

