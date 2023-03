Plesalca nagrajena za življenjsko delo v športu

Anita Vihtelič in Marko Hren sta tista zaprisežena plesalca in pedagoga, ki že tri desetletja vodita plesno šolo Plesno mesto, v kateri skupaj z izjemnimi plesnimi pedagogi in plesalci skrbita za odlično vzdušje in izjemne plesne dosežke.

Nerazdružljivi športni tandem je pred dnevi v ljubljanski Festivalni dvorani, kjer je potekala svečana podelitev nagrad in priznanj Športe zveze Ljubljana najboljšim športnikom za leto 2022, prejel nagrado za življenjsko delo v športu, ob tem pa izkušena plesalca nista skrivala zadovoljstva. »​To ​je šele začetek, najlepše šele prihaja. Ples združuje ljudi in je najboljša popotnica za vse življenje, plesalci pa postanejo prijatelji za vedno – in to je čudovito!« je ob podelitvi povedal Marko, ki obljublja, da bosta z Anito s svojo ljubeznijo do plesa in šole še naprej ustvarjala športne, plesno rekreativne in humanitarne zgodbe, poleg tega pa s svojim delom še naprej skrbela za promocijo Ljubljane in Slovenije v svetu.