Plan B Barbare Ogrinc Žlindra: Od pevke do frizerke

Pravijo, da je vedno dobro imeti več želez v ognju. Temu pritrjuje tudi Barbara Ogrinc Žlindra, pevka narodno-zabavnega Ansambla Roka Žlindre in obenem njegova žena. Večopravilnost ji je že večkrat prišla zelo prav.



»Imam dva poklica, in sicer ekonomski in frizerski tehnik. Ko sem se odločala, na katero srednjo šolo naj bi šla, sem vedela, da bi bila rada frizerka, mama pa mi je svetovala, naj raje končam katero drugo šolo, frizerka sem lahko še vseeno kasneje. Vpisala sem se na ekonomsko in nato naredila prekvalifikacijo in dokončala še frizersko šolo. Obožujem ta poklic. Če bi morala izbirati med petjem in frizerstvom, bi se odločila za oboje,« pravi Barbara, ki upa, da se bodo vsaj do avgusta sprostili ukrepi in bo lahko poleg dela v frizerskem salonu spet stala tudi na odrih.