Pisani Igor Mikič: na Karibih ga imajo radi

Preživljanje delovnega dneva z Igorjem Mikičem v njegovem novem okolju je zelo pestro. Na vsakem koraku ga zaustavljajo ljudje, se z njim rokujejo, ga prosijo za fotografijo ali kratek pogovor.

Postal je nekakšna maskota druge sezone šova Exatlon Slovenija, v katerega je vnesel veliko pisanih odtenkov. Celo tako zelo se je zasidral v srca celotne ekipe, da so se za zabavo ob noči čarovnic vsi oblekli v njegova oblačila. S sabo ima namreč ogromno kosov, ki so postali kostumi za en večer, tako smo iz Mišice, kot je vzdevek tega edinstvenega Ljubljančana, dobili celo Mišičevje.

Njemu se ob tej gesti le smeji. »Laska mi, da so me vsi zelo lepo sprejeli. Rad ustvarjam dobro vzdušje in moje izjave ga pogosto dvignejo. Imam tudi tihe trenutke, ko sem bolj razmišljujoč, a Dominikanska republika v meni prebudi ogenj in mi daje navdih za najbolj odštekane pogruntavščine,« nam zaupa priljubljeni Mikič.