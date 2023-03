Pia Pustovrh in Igor Mikić: Ko prijatelj postane družina

Njeno povabilo je težko zavrniti, in četudi nimaš časa, se boš potrudil, da jo razveseliš. Pia Pustovrh, voditeljica in poslovna dama, je v svojem krogu zelo priljubljena, saj velja za eno bolj zabavnih, iskrenih in družabnih žensk. In ko te sprejme, nisi več samo prijatelj, ampak postaneš del družine. Vsaj tako nam je zaupala, da se godi redkim izbrancem, med katere sodi tudi Igor Mikić.

Ta se je povzpel nad Ljubljano, kjer je lepotica praznovala še zadnjo tridesetico. Na pragu štiridesetih se je obkrožila s svojo najljubšo družbo. Seveda ni smela manjkati nobena mišica, še najmanj pa najbolj barvita in zgovorna v mestu. Igor je skrbel za smeh, slavljenka pa za to, da je šampanjec tekel v potokih.

Nazdravljalo se je in plesalo, vsi pa so si prizadevali, da uresničijo enega od gostiteljičinih sloganov, ki pravi, da se nismo zbudili v nov dan za to, da bi bili povprečni.