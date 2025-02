Pevka Anabel žaluje: »Zlata mami, bila si večja kot življenje« (Suzy)

Za pevko in voditeljico Anabel je začetek letošnjega leta še posebno težak. Skupaj z očetom in bratoma Matejem ter Tilnom so stali ob strani mami Simoni, ki se je dolgo spopadala z zahrbtno boleznijo. Raka so ji prvič diagnosticirali že pred skoraj dvema desetletjema, a se je nekako prebila skozi ta boj ter živela veselo in srečno življenje z najbližjimi. Nato se ji je pred dobrimi tremi leti spet vrnil in začela se je nova bitka za ozdravitev.

Bila je najbolj pozitivna oseba v njenem življenju, je zapisala. Foto: osebni arhiv

»Moja zlata mami je največja fajterka in najbolj pozitivna oseba v mojem življenju. Hvala, ker si,« je še nedolgo na instagramu mami v podporo objavila pevka. Zdaj nas je presenetila z žalostno novico, da se je njena mami, ki je imela komaj 56 let, poslovila. »Zlata mami, bila si večja kot življenje,« je napisala mami v slovo.