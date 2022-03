Pevka Alya že gradi svojo hiško

Začelo se je! Še malo, in že bodo stali temelji ekološke, torej varčne hiše, ki jo je Alya že nekaj časa načrtovala. Zdaj so podpisani še zadnji dokumenti in bagri so že zarili svoje velike čeljusti v zemljo. Pevka se na veselje staršev ne bo preselila daleč stran od njih, zato bodo lahko brez odvečne vožnje hodili na obiske. Do tja bo treba še malce počakati, a pomembno je to, da so se dela že začela.

Čeprav je obdobje, ko se materiali iz dneva v dan dražijo, malce nehvaležno za tako velik projekt, pa se Alya pretirano ne obremenjuje s tem, saj bo gradila postopoma, brez rokov, ki bi jo preganjali in ustvarjali dodatni stres. Najbolj pa se veseli opreme notranjosti, kjer bodo do izraza prišle vsa njena kreativnost in izkušnje, saj je lično uredila že svojo obmorsko hiško na hrvaškem otoku.