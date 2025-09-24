Petra Zore: Čas za povečanje družine (Suzy)

ZNANI V ZVEZDAH

Čeprav je mehka, nežna, velikodušna, čustvena, je lahko navzven videti hladna, resna, stroga in odgovorna.

Petra Zore je rojena z ascendentom v odprtem, optimističnem, svetovljanskem strelcu, ki mehča njeno na prvi pogled resno naravo, ki ji jo prinaša stelij planetov v kozorogu v 1. hiši. Čeprav deluje resno, odgovorno, ambiciozno, prizemljeno in organizirano, je poleg tega še vladar v čustvenem, nežnem in občutljivem raku, tako je lahko zasebno precej drugačna, kot jo vidijo znanci in okolica. Znamenje raka kaže, da potrebuje varnost, svoj krog zaupanja vrednih ljudi, da se odpre. Zelo družinska in materinska ženska je in partner ji mora prinesti občutek doma, 'varnega gnezda', čustveno povezane ...