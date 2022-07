SLUŽBO V GLEDALIŠČU ZAMENJALA ZA POLITIKO

Petra Škofic, vodja premierjevega kabineta: Od umetnosti do konjeništva

Na slovenskem družabnem parketu sta že dolga leta eden najbolj ustvarjalnih in trdnih parov piarovka in strastna ljubiteljica kulture, pa tudi politike, in njen partner, režiser Janez Pipan.