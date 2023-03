Petra Kerčmar: On je moj največji ponos

Na prireditvi v Cankarjevem domu je bila Petra Kerčmar še posebno dobro razpoložena. Ob njej je bil visok mladec, za katerega so se vsi spraševali, od kod se je vzel. Marsikdo ni takoj vedel, da gre za njenega sina Aljaža, saj je najstnik zrasel in postal prav postaven fant.

Selitev na podeželje z očetom Urošem Slakom mu je očitno dobro dela, tudi na srednji kmetijski šoli se dobro znajde. Novinarka in voditeljica osrednje informativne oddaje na Pop TV je kipela od sreče in iz oči je žarela radost. »Aljaž je krasen sin, in četudi je puberteta težavno obdobje za vse, tako otroke kot starše, se dobro razumeva. Včasih popustim jaz, včasih on in trudiva se najti rešitve za nesporazume, ki so značilni za srednješolce. Ob vsem tem pa je bistveno, da je on moj največji ponos,« nam je zaupala Petra in se simpatično nasmehnila, ko smo omenili, da jo je že prerasel.

»V zadnjih letih se je kar potegnil in danes ga že gledam navzgor, saj je skoraj za glavo višji od mene. Drugi so tisti, ki spoznavajo in ugotavljajo, komu od naju z Urošem je bolj podoben, midva pa sva zgolj presrečna, da je prijazen, spoštljiv in iskren sin,« še pove presrečna mama.