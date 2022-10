Vse se je začelo s Petrino dekliščino pred dobrim mesecem, ko se je s 25 prijateljicami, med katerimi so bile tudi njene družice, odpeljala od Nove Cerkve do Portoroža, medtem pa sta dekleta zabavala Rokov bratranec Aleš Švab in Domen Sajbert. Poročni dan pa je bil na sončno prvooktobrsko soboto, ko so se svatje zbrali pri njuni novi hiši v Novi Cerkvi, v katero sta se Petra in Rok preselila že spomladi. Njuni poročni priči sta bila prijatelja, zakonca Matej in Elena Smrekar, ki je mladoporočenca s svojim govorom na poroki ganila do solz. Večkrat je bil na robu solz tudi Rok, ki je prvi stopi...