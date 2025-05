Petra, Aljaž in Uroš Slak: Zvezdniški žur za 18 let (Suzy)

Čeprav sta šla oče in mama že pred leti vsak svojo pot, so v pomembnih trenutkih vedno družina. Za to je najbolj zaslužen njun sin, ki odgovorno in z ljubečo energijo ohranja vez med vsemi tremi. Praznovanje polnoletnosti je v življenju najstnika največja prelomnica. Petra Kerčmar in Uroš Slak sta si zadala, da bo ta dan nepozaben. Ne le za njunega edinca Aljaža, ampak za vso rodbino. Že izbira gostov je bila precej zvezdniška. Mladenič, ki je prevzel vlogo gostitelja in navdušil povabljence z uglajeno, sproščeno in družabno energijo, je bil bolj kakor daril vesel prisotnosti najdražjih. To ...