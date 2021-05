Petkova pumpa navdušuje tudi Luko Dončića

Nina Cestnik Pavlič že 15 let povezuje in soustvarja Petkovo pumpo.

Največji uspeh oddaje je, da poslušalci vedo, da so legende slovenske narodno-zabavne glasbe vedno v ospredju.

Petnajst let letos praznuje Petkova pumpa, oddaja, v kateri se v glavnem vrtijo skladbe, ki so jih ljudje poslušali na slovenskih veselicah. Predvsem pa Slakove, Avsenikove, Brendijeve in uspešnice skupine Agropop. Pred desetletjem je začel Petkovo pumpo predvajati tudi radio Aktual, pred tremi leti pa še radio Ptuj.»Oddaja je iz leta v leto rasla in pridobivala nove, tudi mlajše poslušalce, prav tako glasbenike. Didžeji pa so številne hite preoblekli v remikse, saj je bila rdeča nit vedno slovenska glasba v hitrejših ritmih. In tako je poskočnejšo različico dobila tudi legendarna Slakova V dolini tihi,« nam pove, za katero je v 16 letih radijske kariere vodenje Petkove pumpe še vedno največji užitek. A je hkrati zahteven zalogaj, saj tu ni popuščanja z energijo.»Ko sem poslušala prvo oddajo, ki jo je povezoval tudi idejni vodja Petkove pumpe, takratni urednik radia Veseljak, sem si rekla: 'To je to.' V tej oddaji ni popuščanja, ni slabe energije in negativnosti. Veliko sem se naučila tudi od nekdanjih voditeljev, s katerimi smo se tedensko izmenjavali. Del ekipe je bila v tandemu s Peternelom, prav tako jo je nekaj časa vodil, tudi. Potem pa je prišel, s katerim sva tandem še danes. Vmes je bila ekipa Petkove pumpe nekaj časa tudi štiričlanska. Poleg naju z Boštjanom sta jo ustvarjala šein,« nam pove Cestnik Pavličeva, ki je vodenje prekinila le dvakrat, obakrat zaradi najlepšega poslanstva, saj je postala mamica dveh čudovitih deklet, danes 11-letnein petletne»Ko sem šla rodit prvič, je bil petek in tudi tisti večer bi morala voditi Petkovo pumpo. A smo štiri ure pred oddajo iskali zamenjavo zame, ker se je nosečnost zakomplicirala in so mi morali sprožiti porod. Starejšo hčer sem tako rodila v 28. tednu. Imela je zgolj 760 gramov, merila je 32 centimetrov. Po številnih bolnišničnih dneh v inkubatorju in zahtevnejši operaciji pa je danes zdrava deklica,« nam zaupa radijka, za katero je bila to ena najtežjih življenjskih preizkušenj. Tudi zaradi nje je sprožila enega večjih dobrodelnih projektov, v katerem so zbirali denar za nakup inkubatorja v ljubljanski porodnišnici.»Takrat sem edinkrat izpostavila svojo nedonošenko, ki je bila prepoznavni glas in obraz te akcije, ki je res lepo stekla. Sicer pa pogrešam dobrodelne dogodke pred epidemijo, ki sem jih povezovala in s katerimi smo pomagali številnim socialno šibkejšim otrokom,« pravi. Še kako dobro se zaveda, da ljudje tudi v času epidemije potrebujejo glasbo, ki jim daje upanje in vliva pozitivno energijo.»Kakšen teden zadnje leto je bil res težak, in ko sem že imela občutek, da ljudem ni več do ničesar, sem si rekla: Nina, spomni se lepih trenutkov in povprašaj poslušalce, kdaj in s kom so se nazadnje zavrteli ob Golici. In tako se je optimizem hitro vrnil,« pravi. Najbolj vesela je odzivov in sporočil poslušalcev, ki prihajajo tudi iz tujine.»To je dokaz, da nekaj delamo prav. Imamo redne poslušalce Petkove pumpe, ki se nam javljajo iz Münchna, z Dunaja, iz Belgije, Nizozemske, Argentine ... Ko je do nas prišel posnetek, da nas sredi belega dne v Ameriki posluša tudi, pa mi je res zaigralo srce. Ob tem se zaveš pomena domače glasbe in naših korenin. Da je nanjo ponosen tako naš košarkarski čudežni deček kot številni drugi rojaki po svetu, pa nam je lahko res v čast. In tudi zato so Avseniki, ob katerih je poplesoval Dončić, še vedno med najbolj zaželenimi,« sklene naša sogovornica.