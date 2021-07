Peter Poles je odličen učenec, saj si je zelo dobro zapomnil vse okoljevarstvene prijeme, o katerih že leta javno razpravlja njegova Nika Veger. Očitno sta tako zelo predana skrbi za naravo, da jima niti na počitnicah ni težko zavihati rokavov in očistiti navlake, ki so jo brezbrižni packi odvrgli v morje. In tako je njihova najljubša plaža na Jadranu spet sijoča, z belimi kamenčki in turkizno vodo, iz katere so privlekli ogromno smeti. Zakonca Poles Veger opozarjata na projekt znamke Biotherm, ki del sredstev od prodaje donira Inštitutu za potapljanje in vodne aktivnosti Piran za organizacijo...