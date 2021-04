Peter Poles bo s svojim šarmom krmaril med iskrenjem in zapleti med sanjskim Gregorjem Čeglajem in četico deklet, ki se bodo potegovala za njegovo naklonjenost, morda celo ljubezen. Tudi Peter z zanimanjem pričakuje začetek, saj, kot pravi, v resnici nima pojma, kaj od vsega dogajanja bodo producenti sploh dali v oddajo. Za prvih šest oddaj, vsaka bo dolga maksimalno uro, so posneli 900 ur materiala. Večina opravljenega dela je že za vami, snemali ste skoraj mesec in pol, kako je bilo? Zelo impresivno. Organizacijsko gledano namreč še nikdar nisem bil del takšnega ustroja, tako številne ekipe...