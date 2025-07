Pet nasvetov za varno poletno gibanje (Suzy)

to ni to, kar naše telo potrebuje. Telesu je namreč prav malo mar, kateri letni čas je. Telo mora biti razgibano vsak dan, močno in stabilno, čim bolj funkcionalno. A to se zgodi le, če se gibamo. Če se ne gibamo, ne moremo pričakovati, da bodo naši sklepi, mišice in kosti dobro. In starejši, kot smo, pomembnejše je to zavedanje.

Vseeno je v visoki vročini treba paziti, kdaj se gibamo in kaj takrat počnemo. Zato sem vam pripravila pet nasvetov za varno poletno gibanje.

1. Čas gibanja

V visoki vročini, ki je pri nas običajna med poletjem, se je zunaj smiselno gibati zgodaj zjutraj, ko je še sveže, ali pozno zvečer, ko sonce zaide. Gibanje v visoki vročini se odsvetuje, še najbolj sredi dneva, saj to preobremeni srce, dvigne telesno temperaturo in znatno pospeši dehidracijo.

2. Hidracija

Običajno človeško telo potrebuje en liter tekočine na petindvajset kilogramov telesne teže. V poletnem času zaradi vročine izgubljamo tekočino še hitreje. Ustrezna tekočina je: voda, nesladkani čaji, slana voda, napitek z elektroliti. Izogibamo se sladkim pijačam in pijemo ves dan po malo. Ko čutimo žejo, smo že dehidrirani.

Za poletni čas sem pripravila 8-minutne enostavne vaje. Dobite jih na povezavi: https://tanjazelj.si/brezplacna-vadnica-suzy/ ali prek te QR-kode.

3. Primeren prostor

Ko se poleti gibamo zunaj, je smiselno, da se gibamo v naravni senci: gozdne poti, parki, ob vodi … Ko se gibamo v notranjih prostorih, naj bodo ti tako klimatizirani kot prezračeni.

4. Intenzivnost

Poletje ni čas za podiranje osebnih rekordov. Zaradi vročine se srčni utrip hitreje zviša, zato je smiselno, da je vadba manj intenzivna, počasnejša in nežnejša. Ker šteje vsako gibanje, naj bo to mirnejše in z višjo intenzivnostjo počakamo do ohladitve ali drugega letnega časa.

5. Oblačila

V poletnem času je smiselno, da smo oblečeni v zračna, svetla in lahkotna oblačila, ki bolje odvajajo vlago in ščitijo pred soncem, kadar moramo biti na soncu. V takih primerih je zelo smiselno uporabiti pokrivala za glavo, sončna očala, po potrebi kremo z zaščitnim faktorjem.

V poletnem času je gibanje seveda tudi kopanje ali plavanje v morju, rekah ali jezeru, ples na terasi ob prijetni poletni glasbi, sprehod ob morju, igranje z otroki … Uživanje v dejavnostih, ki so nam všeč, še posebno dobro vpliva na naše zdravje in dobro počutje.