Pet let ekskluzivnih in edinstvenih zgodb

Zabava ob drugi obletnici v orientalskem vzdušju v Križankah FOTO: DEJAN JAVORNIK

Takole smo junija 2016 v Tivoliju proslavili 25 let Slovenskih novic in rojstvo revije Suzy. FOTO: DEJAN JAVORNIK

Suzy je tabloidna revija, ki bralcem razkriva svet slavnih in skrivnosti življenja. Piše o zgodbah tistih, ki tako ali drugače sooblikujejo naš vsakdanjik in so v središču pozornosti. Njeno poslanstvo je biti prvi, ko gre za zanimive novice in zgodbe iz sveta znanih, slavnih in uspešnih.To je le delček opisa naše in vaše revije, ki danes praznuje peti rojstni dan. A Suzy je veliko več kot le tabloidna revija, ki bralcem ponuja vpogled v svet slavnih in znanih. Za nami je pet let, ki smo jih praznovali ob torti in si seveda zaželeli, da bi bili vsaj tako uspešni, edinstveni in radovedni, kot smo bili doslej.Čeprav revijo iz tedna v teden piše, sestavlja in postavlja majhna ekipa, smo ponosni, da smo lahko del te uspešne in neverjetne zgodbe, ki traja in traja, ob tem pa si seveda želimo, da bi trajala še dolgo in z ekskluzivami razveseljevala naše bralke in bralce tudi v prihodnje.»Ko smo pred petimi leti, torej 18. marca 2016, na medijski trg poslali prvo Suzy, nisem vedela, kaj sploh lahko pričakujem. A odziv je bil presenetljiv in potrdilo, da je čas za drugačne stvari, drugačen pristop. Suzy ni klasični tabloid, ki se naslaja, išče afere. Suzy je prijazna radovednica, ki jo zanimajo zanimivi, posebni, navdihujoči ljudje, piše pozitivne zgodbe, hkrati pa jo mika mistično, nenavadno, a na razumljiv in praktičen način. To jo dela posebno, drugačno,« nam je ob peti obletnici revije, ki je letos zaradi trenutnih razmer še toliko bolj nenavadna, a hkrati čustvena, povedala urednica»Živimo v času velikih sprememb in zgodbe, ki opogumljajo, navdihujejo, zdravijo, spodbujajo, da čutimo močneje in vidimo več, so zgodbe novega časa. Pred petimi leti sem slutila, danes to vem. Ob njenem ustvarjanju večkrat pomislim, da je Suzy projekt, v katerem lahko izkoristim vse svoje dosedanje radijske in televizijske izkušnje, tudi to, da sem sama nekoč bila v vlogi tiste, o kateri so časopisi pisali. In dejstvo, da je bilo na poti do nje kar nekaj padcev, iz katerih sem dobila precej življenjskih lekcij.Suzy je projekt, poln naključij, ki to v resnici niso,« strne svoje občutke ob tej posebni priložnosti. Pohvali tudi svojo malo, a izjemno zaznano ekipo. »Ker podobno vibriramo, se čutimo in podpiramo. A vendarle je poseben izziv vsak teden znova zapolniti 68 strani z zanimivimi vsebinami. V čast mi je tudi, da to našo energijo prepoznajo tudi tisti, o katerih pišemo, da nam zaupajo, in prav zato lahko pišemo ekskluzivne in navdihujoče zgodbe.Suzy je drugačna, je pred časom ali pa za drugačne čase. Saj je vseeno. Hvaležna sem za vse, ki nam jo pomagate ustvarjati v ozadju, hvaležna za ekipo, ki diha z mano in drug z drugim, hvaležna za pozornost bralcev, brez njih te zgodbe ne bi bilo, in verjamem, da bodo dobre zgodbe še dolgo živele in preživele tudi v klasični tiskani maniri,« se še zahvali bralkam in bralcem ter vsem, ki jo podpirajo pri ustvarjanju revije.