Pestro življenje Gwen Stefani (Suzy)

Že od mladih nog je bila obkrožena z glasbo, ki je bila njenim staršem zelo pomembna. Njen brat jo je povabil v ska skupino No Doubt, ki jo je sam pozneje zapustil. Na sceno so v devetdesetih izbruhnili z megahitom Don't Speak, ki je govoril o njenem razhodu z basistom Tonyjem Kanalom. Čeprav je bila skupina zelo uspešna, je industrijo še bolj zanimala Gwen sama, ki je hitro začela sodelovati z drugimi glasbeniki, leta 2004 pa je izdala svoj prvi samostojni album, ki mu je kmalu sledil še drugi.

V filmu Letalec je ob Leonardu DiCapriu igrala filmsko divo Jean Harlow.

Za kratek čas se je spet združila s skupino, potem pa začela sodelovati v oddaji The Voice kot ena od žirantov. Leta 1995 se je zaljubila v Gavina Rossdala, pevca skupine Bush, poročila sta se sedem let pozneje, razšla pa leta 2015. Skupaj imata tri sinove: 17-letnega Kingstona, 15-letnega Zumo in devetletnega Apolla. Kmalu po razhodu se je zaljubila v kolega žiranta na The Voice, kantri pevca Blaka Sheltona, s katerim se je poročila leta 2021.

Z Gavinom sta bila skupaj dvajset let.

Oblačila za odrske nastope si je pogosto šivala sama, zato ne preseneča, da je pozneje ustanovila modno podjetje.

Do danes je izdala štiri samostojne albume, enega božičnega.

Njeni trije fantje so se menda zelo zbližali z njenim novim možem Blakeom.