Pestro leto Renate Mohorič: Sem v razmerju z glasbo

Še prej je skupina zapriseženih rokerjev v svet poslala skladbo Flow, s katero razkrivajo občutke negotovosti in strahu ob zapuščanju cone udobja ter preboju, ki ga lahko dosežemo, če nam uspe premagati strahove in dvome. I.C.E. so pravi navdih začutili ob dokončanju prvih dveh novih skladb Nepopisan list in Kar te dela živega, s čimer jim je ob ponovnem zagonu uspelo premostiti številne ustvarjalne prepreke, ki so se nabrale v preteklosti. Čez vzpone in padce Renata Mohorič, ki s skupino živi in diha od prvega dne, v pričakovanju novega albuma in velikega koncerta, ki bo 9. marca v Orto Baru...