Pester april za ansambel Petka (FOTO)

Občani najmanjše slovenske občine Dobje pri Planini so pred dobrim tednom presenečeno zrli v velike plakate, s katerih se je nasmihal znan obraz Staneta Žekarja, harmonikarja ansambla Petka, ki naj bi kandidiral za župana. A ker lokalnih volitev ni na vidiku, je bilo hitro jasno, da gre za svojevrstno potegavščino, ki so jo priljubljenemu harmonikarju zakuhali prijatelji. Stane je namreč slavil okrogli 40. rojstni dan, malega abrahama, kot radi rečemo, in prijatelji so si ga malo privoščili. Prijateljev pa ima Stane očitno res veliko. Ne le kot harmonikar, pač pa tudi kot direktor prodaje v družinskem podjetju As system – ravno letos mineva deset let, odkar se je podal na samostojno podjetniško pot. Kot najstnik si je sicer želel postati gostinec in je imel nekaj časa celo lastno gostilno, za tem pa se je preusmeril v strojništvo. V Dobju pri Planini, kjer je odraščal, si je z Anito Seidl Žekar ustvaril družino. Danes sta ponosna oče in mama že trem otrokom, a je na poti že četrti član, kar pomeni, da se bo že sicer velika družina še povečala. Stanetov sosed v Dobju pa je vodja ansambla Petka Matjaž Vodišek, odličen klarinetist in mentor številnih mladih glasbenikov.

Najmlajši član ansambla Petka Jernej Klakočar se ženi s svojo Nives.

Zanimivo je, da je na isti dan kot Stane 42. rojstni dan praznoval kitarist Petke Roman Rošer. Kot je Stane povedal po napornem praznovanju in številnih presenečenjih, je bil njegov okrogli jubilej zelo poseben, čustveno razrahljan, v njegovem srcu pa bo ostal zapisan z velikimi črkami. »V prvi vrsti hvala moji ženi, ki ji je uspelo pred mano spretno skrivati vse, kar me je čakalo,« je dejal in se zahvalil sorodnikom in številnim prijateljem, med njimi Nejcu Šucu in njegovi ženi za vse 'bedarije', ki so mu jih ušpičili. In seveda številnim glasbenikom, ki so poskrbeli za pravo 'štimungo' in dobro energijo pod velikim šotorom. Poleg članov njegove Petke so Staneta prijetno presenetili člani ansambla Saša Avsenika, pa tudi ansambel Slovenski zvoki. »Hvala modrijanu Roku Švabu za vse neprespane trenutke, Franciju Kotniku pa za odlično postrežbo vseh gostov,« je vtise strnil jubilant Stane in dodal, da bo naslednjih 40 zdaj gotovo lažjih.

No, že čez nekaj dni so člani ansambla Petka posneli novo skladbo z naslovom 40 let imam, ki so jo, kakopak, posvetili slavljencu. S tem pa dogodivščin v ansamblu Petka še ni konec, saj jih na zadnjo aprilsko soboto čaka še poroka njihovega najmlajšega člana ansambla, basista Jerneja Klakočarja, ki bo pred oltar popeljal izvoljenko Nives.

Stane in Roman sta oba praznovala.

Spomnimo, da se je snubitev zgodila avgusta lani, med snemanjem videospota za skladbo Ko ozrem se nazaj. Del scenarija za videospot, ki so ga člani ansambla skupaj z družinskimi člani, prijatelji in otroki posneli v okolici Rogaške Slatine, je bila tudi poroka. Jernej in njegova Nives sta odigrala poročni par, in ko so posneli vse prizore, je Jernej pokleknil pred bodočo nevesto in iz žepa izvlekel zaročni prstan. Vse najboljše Stanetu in Romanu ter mladoporočencema želimo tudi iz uredništva revije Suzy.

Muzikant pred 'svojim' plakatom