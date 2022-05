Pesmi za zdravljenje in lepši svet

Pred nekaj več kot desetletjem sem odkrila pomen zdravilnega petja. Na svojih potovanjih in obiskovanjih šamanov mi je postalo jasno, da imam tudi sama v svojem glasu danosti zdravilnega petja. Ker sem astrologinja, mi je to potrdila tudi moja astrološka karta. Ob spodbudi in podpori svojega moža sem svoj glas razvijala in na duhovnih popotovanjih prejemala močne zdravilne pesmi. Tako kakor mnogi tudi sama verjamem v boljšo in bolj humano prihodnost, verjamem, da moramo ljudje znati ponovno vzpostaviti zdrave odnose in s svojim načinom življenja prenehati uničevati planet. RemasterDirector_V...