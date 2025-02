Perpetuum Jazzile: najprej Koper, potem Evropa! (Suzy)

Domači glasbeniki vam bodo povedali, da je bil letošnji januar nenavaden, saj so bili vsi precej zaposleni. Perpetuum Jazzile so kratek premor po decembrski turneji izkoristili za priprave na naslednjo.

Ta jih bo vodila predvsem po tujini – začenjajo v Zagrebu, potem jih že čaka nemško-avstrijska turneja z vsaj 12 postajami. Še prej jih lahko ujamete na za zdaj edinem napovedanem koncertu v Sloveniji. Ljubitelji njihove glasbe ne bodo izpustili marčnega koncerta v Kopru, kjer bodo predstavili osvežen program.

Lani so obkrožili Slovenijo, za letos imajo doma napovedan le koncert v Kopru.

Nove aranžmaje so vadili z nekdanjim umetniškim vodjo, Švedom Pedrom Karlssonom, s katerim so izpeljali odmevno turnejo po ZDA in kot edini Slovenci dva večera zapored napolnili Stožice. Srečanje po 14 letih je bilo prava eksplozija glasbe, polna smeha, trdega dela in nepozabnih trenutkov, so povedali pevci, ki komaj čakajo na nastope v krajih, ki jih doslej še niso obiskali.