Peresno lahek korak

Dejstvo je, da tudi skriti deli potrebujejo nego vse leto, pravzaprav vsak dan, saj s tem vzdržujemo optimalno stanje, dobro počutje in lep videz. Ne nazadnje se urejamo zase, ne za druge, zato je nega stopal smiselna tudi takrat, ko nosimo gležnjarje in škornje. Če jih negujemo tudi pozimi – takrat celo z izredno hranilnimi negovalnimi izdelki –, bo z njimi poleti manj dela oziroma bo stanje neprimerno boljše, kot če jih zanemarimo.

Domača ali salonska nega?

Odločitev, ali se redne pedikure lotevate same ali jo prepustite kozmetičarki, je vaša in velikokrat odvisna tudi od zneska, ki si ga lahko privoščite za obiske v salonih. Če nimate nobenih posebnih težav in želite stopala negovati same, to lahko storite preprosto in podobno kot kozmetičarka. V primeru večjih težav in nohtov, ki se vraščajo ali imajo druge nepravilnosti, pa bo vsakih nekaj mesecev potrebna strokovna roka. Kozmetičarka ima namreč na voljo ustrezne pripomočke in znanje, počne pa tudi stvari, ki se v domači kopalnici odsvetujejo, če nimate ustreznega znanja, na primer uporaba nožka za odstranjevanje trde kože. Če je stanje stopal kritično, si za začetek omislite salonsko pedikuro, saj urejena stopala nato precej lažje negujete sami doma. Ko so zmehčana, se trda koža odstrani preprosto, prav tako obnohtna kožica. Ena večjih napak, ki jo zagrešimo v domači kopalnici, je, da si preveč skrajšamo nohte. S tem lahko povzročimo vraščanje, ki je zelo boleče.

Nikar ne pretiravajte

Nekatere trda in suha koža na stopalih zelo moti, zato jo kar naprej odstranjujejo s pilo ali plovcem. A tudi nege je lahko preveč. Čeprav je trdo kožo sicer nujno odstraniti, tega ne smemo početi prepogosto, saj z nenehnim odstranjevanjem izzovemo še bolj intenzivno rast in dosežemo nasprotni učinek. Odstranjevali naj bi jo samo vsaka dva tedna, če je mogoče celo na tri tedne, in še to z nežnim sredstvom (najbolj priporočljiv je plovec), vmes pa naj bi jo redno vsakodnevno negovali. Mehka in neizsušena stopala ohranjamo le z rednim vsakodnevnim nanašanjem kreme ali še gostejših mazil. Zelo učinkovita je uporaba izdelkov z visoko vsebnostjo uree oziroma sečnine, ki mehča kožo, priporočljivo pa je, da občasno po nanosu takšne kreme uporabimo še maslo, olje ali drugo hranilno sredstvo, ki dodatno mehča in neguje. Pa vendar naj to ne bo edino sredstvo, saj poleg maščobe nujno potrebuje tudi vlago.

Tudi golota je dobrodošla

Če je le mogoče, privoščite nohtom malce dihanja in 'golote', še toliko bolj, če sicer pogosto uporabljate permanentno lakiranje. Nohti, ki so nalakirani večji del leta, so običajno precej izsušeni, in čeprav naj bi sodobni laki dopuščali prehajaje krem in z njimi vlage, je vseeno priporočljivo, da jih nekaj časa pustite brez vsega. Olja so številnim pozitivnim učinkom za kožo navkljub neprimerna za tanke, lomljive nohte, ki se plastijo, saj jih še dodatno tanjšajo. Primerna je vlažilna nega, zato pri mazanju stopal ne pozabite nameniti pozornosti tudi nohtom, medtem ko je obnohtno kožico priporočljivo negovati z oljem.

