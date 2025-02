Paul Newman: modrooki igralec bi slavil 100 let (Suzy)

Paul Newman še danes velja za enega najboljših igralcev, čigar ljubezenska zgodba z ženo Joanne je navdihovala ljudi po vsem svetu. Bil je predan ustvarjalec in brezkompromisen dirkač, ki je velik del življenja posvetil tudi dobrodelnosti in političnemu aktivizmu. Rodil se je v Ohiu, v majhnem mestecu, njegov oče je trgoval s športno opremo in priznal je, da se je odločil za igranje, da bi se izognil športnim pripomočkom. Prejel je oskarja, bafto, tri zlate globuse, nagrado SAG in emmyja, srebrnega medveda in številne druge nagrade. Vojni spomini Prvo vlogo je Paul Newman odigral pri sedmih...