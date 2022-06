Bilo je nekoč: Paul McCartney

18. junija bo praznoval 80. rojstni dan, a glasba je še vedno njegovo življenje. Paul je danes najbogatejša rock zvezda, saj je vreden približno 1,1 milijarde evrov, odraščal pa je v delavski družini, v kateri ni bilo veliko denarja. Mama je bila medicinska sestra in je vsako jutro ob treh zjutraj kolesarila na delo, četudi je snežilo.

Paul in Ringo sta edina preživela beatla, ki občasno še vedno kaj posnameta skupaj.

Oče je igral trobento in klavir ter spodbujal njegovo glasbeno udejstvovanje. Pri 12 letih je Paul spoznal Georgea Harrisona, pri 15 pa Johna Lennona in njegovo skupino The Quarrymen. Leta 1961 so z Ringom Starrom ustanovili The Beatles in občinstvo je ponorelo. Veljajo za eno najlegendarnejših glasbenih skupin, tudi po svojem navdušenju nad drogami. Leta 1969 se je poročil z Lindo, posvojil njeno hčerko Heather, skupaj sta imela še tri otroke: Mary, Stello in Jamesa.

Skupaj sta ostala do njene smrti zaradi raka na dojki, leta 1998. Pozneje se je poročil še z manekenko Heather Mills, s katero ima hčerko Beatrice. Po grdi ločitvi se je leta 2011 poročil še tretjič, in sicer z Nancy Shevell.

Ko so obiskali ZDA, so jih najstnice povsod zasledovale, omedlevale na njihovih koncertih, jih poljubljale ter jim vdirale v hotelske sobe.

Heather Mills, ki ima umetno nogo, je rekla, da je bila izguba noge lažja kot ločitveni postopek od Paula.

Fantje so prejeli celo priznanje kraljice: z Ringom, Georgeem in Johnom, čigar smrt ga je globoko prizadela, saj sta večino skladb napisala skupaj.

Paul s tretjo ženo Nancy Shevell na modni reviji svoje hčerke Stelle

Z ženo Lindo, ki je bila priznana fotografinja, in otroki.