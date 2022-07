Paul McCartney s pomočjo umetne inteligence zapel s pokojnim prijateljem (FOTO)

Letos je bil glavni Paul McCartney, ki je bil tako pri 80 najstarejša zvezda večera.

S pomočjo umetne inteligence je zapel s pokojnim prijateljem Johnom Lennonom, ob čemer je bil tudi sam ganjen. Pridružila sta se mu tudi Bruce Springsteen in Dave Grohl, tako da je bilo velikanov na velikem odru res ogromno. Na velikem zaslonu je med pesmijo My Valentine predvajal videospot, v katerem nastopita Natalie Portman in Johnny Depp, ki z znakovnim jezikom prikazujeta besedilo skladbe. Posnetek je star že deset let, mnogi pa so v tem videli McCartneyjevo podporo Johnnyju ob nedavnem sojenju, pri katerem je s sodišča odšel kot zmagovalec.

Kot didžej se je izkazala tudi Mel C, nekdanja spajsica!

A to še zdaleč ni bila edina izjava o opredeljenosti na glastonburyjskem odru. Povrhu je nekdanji beatle na odru mahal z ukrajinsko zastavo, 20-letna pevka Billie Eilish, ki je bila najmlajša glavna nastopajoča, pa je mikrofon izkoristila tudi za izražanje stališča o nedavni odpravi pravice do splava. Nad množico pa se je povzpela celo Greta Thunberg, ki je grmeče prebrala svoj govor.

Ne glede na vse pa se je večina ljudi, tako znanih kot povsem navadnih smrtnikov, prišla samo zabavat.

Lily James je veliko pozornosti vzbudila s prstanom, zaradi katerega mediji zdaj ugibajo, ali je zaročena s svojim fantom Michaelom Schumanom.

Sienna Miller je žarela v družbi svojega 15 let mlajšega fanta Olija Greena, ki se preživlja kot model.