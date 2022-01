Pasja ljubezen Matevža Šaleharja: Jaz sem tisti, ki razvaja Indija

Decembra sta glasbenik Matevž Šalehar - Hamo in njegova najdražja Tara Zupančič v svoj dom sprejela kosmato kepico, ki sta ji nadela ime Indi. Kosmatinec je v trenutku omrežil njuno srce, in čeprav je Tara tista, ki je vse življenje uživala v družbi živali, nam je Hamo zaupal, da je tudi sam od nekdaj velik ljubitelj štirinožcev.

»Doma smo imeli vedno nekoga, ki je mahal z repom. Oče je bil velik ljubitelj živalic in v otroštvu smo z lahkoto pohodili kakšen pasji kakec okoli hiše,« se zasmeji glasbenik, ki je bil zadnja leta vajen družbe mačk.

»Zdaj pa smo spet dobili mrcino, ki laja. Indi ima fin karakter. Taka mala brihtna in luštna trmica je. Naredi vse, kar mu rečeš, ampak malo po svoje. To mi je pravzaprav všeč, saj imam rad individualiste, čeprav je načeloma z njimi več težav,« v smehu še pove Hamo in doda, da se z Indijem odlično ujameta. »Jaz sem tisti, ki ga razvaja, Tara pa tista, ki ga vzgaja,« še razkrije.