Partnerski odnosi na preizkušnji

Kako lahko čas za obnavljanje in počitek najdejo starši, ki trenutno opravljajo več vlog hkrati, od učiteljskih do gospodinjskih in poslovnih?

»Ko začutiš, da se s partnerjem zapenjaš za vzorec, ki je pravzaprav tvoj in ga moraš razrešiti, se ustavi!«

Na preizkušnji so tudi partnerski odnosi. Na kaj moramo paziti?

Zakaj postaja vedno pomembnejše najti čas zase, za stvari, ki nas notranje sproščajo in bogatijo, da beremo, počivamo ali kvačkamo, če je to pravo za nas?

Zanje je še posebej težko. Naj poskusijo ta čas najti zjutraj, če gre drugače, in vstanejo prej ter deset minut počnejo nekaj zase. Nismo pa vsi jutranji tipi in 60 odstotkov nas potrebuje 7 do 8 ur spanja na noč. Z družino smo zato, kadarkoli je bilo mogoče, nabirali energijo in se sproščali ob koncih tedna v gozdu in hribih. Takrat smo nabrali sproščanje na zaloge (smeh). V zimskem času to pomeni, da gremo pač na zrak, da si zbistrimo misli. Po drugi plati pa – če imamo to možnost – partnerja prosimo, naj za dvajset minut prevzame vajeti, v tistem času pa se odmaknemo ter meditiramo ali počnemo, kar nas pač sprošča.Čeprav smo veliko predelali, marsikaj pride na plan. Vidim, da pari s trdnimi temelji zelo dobro premagujejo trenutne napore. Tisti s trhlimi temelji so v večji stiski. Pomembno je pogledati nazaj in prečesati ter predelati tisto, kar morda čaka že zelo dolgo, da pride na vrsto. Kaj ti služi in kaj ne? Ko začutiš, da se s partnerjem zapenjaš za vzorec, ki je pravzaprav tvoj in ga moraš razrešiti, se ustavi! Pogosto smo sami krivi, a je laže s prstom kazati na nekoga drugega. Celo sama sem to dolga leta počela. Vem, da je na začetku boleče, ko začneš delati te korake in se odpiraš kot čebula. A je vredno.Počitek ni nekaj preprostega. Občutek nam je lahko neznan. Sama še nisem prišla do tega, ker imam tri otroke in je veliko šolanja od doma, čeprav mi mož pri tem res veliko pomaga. A počitek je pomemben. Četudi denimo mislimo, da manj delamo, smo umsko tako aktivni, da zaradi tega ponoči manj trdno spimo, kar posledično pomeni, da se v tem času manj regeneriramo in smo bolj utrujeni. Zato čez dan potrebujemo počitek. Sama si včasih kar zavrtim vodeno meditacijo, če sem preutrujena, da bi se sama vodila skoznjo. Če trdo delamo, bi moralo tudi 'trdo' počivati. A to kar zanemarjamo.