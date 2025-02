Že prvi, januarski pariški teden mode je nekaj, česar slavni ne smejo zamuditi. Tudi tokrat v modni prestolnici ni manjkalo zvezdniških imen, ki so z zanimanjem spremljala, kaj vse bo modno za moške kolekcije, čemur je sledil prikaz 'haute couture', visoke mode. Manjkalo ni od manekenk do športnic in igralk, celo nekdanja prva dama se je spet pojavila med njimi.

Venus Williams je bila videti kot sirena.

Iz ZDA je prišla tudi Mindy Kaling, ki je navdušila v karirasti opravi.

Znana je po tem, da ji moda veliko pomeni, zato ne preseneča, da si je Katie Holmes ogledala moške modne trende za jesen/zimo 2025/2026.

Pamela Anderson je nedavno priznala, da se je želela naličiti, a se je bala, da jo bodo obsojali, ko je bila tako dolgo že brez ličil.

Nekdanja manekenka, pevka in prva dama Francije Carla Bruni je bila videti, kot bi stopila naravnost iz filma noir.