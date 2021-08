Paris Hilton nakupuje

Paris Hilton in njen zaročenec Carter Reum sta kupila hišo s pogledom na morje v prestižnem Malibuju. Okoli sedem milijonov evrov vredna nepremičnina leži ob plaži LaCosta. Kot ostale nepremičnine v okolici ni gromozanska, a je vseeno dovolj velika, da lahko na njej stojita dve nadstropji s tremi spalnicami in kopalnicami.



Čudovit razgled, ki se razprostira pred hišo, je še bolj spektakularen zaradi steklenih oken, ki segajo od stropa do tal. Dnevna soba s kaminom je hkrati tudi jedilnica, odpira pa se na vrt, kjer je poletna kuhinja z žarom. Notranja kuhinja je opremljena z najboljšimi kuhinjskimi pripomočki. Spalnica zaljubljenega para ima lesen pod, kamin in veliko kamnito kad pa tudi balkon z masažno kadjo.



V zgornjem nadstropju hiše ne manjka niti medijska soba, ki je hkrati tudi pisarna, da par v tem lepem okolju le ne bo preveč zanemaril svojih poslov.



