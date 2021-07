Parada zvezdniške elegance (FOTO)

Andie MacDowell navdušuje z naravnim videzom.

Po žalostnem letu 2020, ko je zaradi epidemije odpadlo vse družabno dogajanje, je v teh dneh znova zaživel eden najprestižnejših filmskih festivalov na svetu.Francoski Cannes je na rdečo preprogo privabil številna znana zvezdniška imena iz filmskega sveta, manekenke, predstavnike medijev, filmske sladokusce ter družabne leve in levinje, ki so končno dobili priložnost, da se lahko v vsem svojem blišču sprehodijo po rdeči preprogi mondenega letoviškega mesta na Azurni obali.Ena od zvezdnic, ki so med sprehodom po rdeči preprogi vzbudile še posebno veliko pozornosti, je bila 60-letna igralka– vtisa ni naredila toliko z elegantno večerno opravo kot z nepobarvanimi lasmi. Oboževalci so se strinjali, da je njena sivina nadvse šarmantna in da ji odlično pristaja. Veliko navdušenje je požela tudi novinka med igralkami, 30-letnaNe le ponosni oče, tudi kritiki so menili, da je v svoji prvi večji vlogi v filmu Flag Day naravnost odlična. Nič čudnega, saj je igralka tudi njena mama. Nekaj prahu je v družbi hčerke na rdeči preprogi dvignila tudi boemska. Šestdesetletnica je prišla na premiero filma The Souvenir – Part II s 30-letno, eno od dvojčic, ki ju ima s škotskim umetnikom. Par je tudi po razhodu še naprej živel skupaj, razselila pa se nista, niti ko je igralka našla novo ljubezen, 18 let mlajšegaV množici razkošnih večernih oprav je najbolj izstopala manekenka. Na premiero filma Tre piani je prišla v črni oprijeti obleki z izrezom, ki je kazal prsi, in zlati ogrlici v obliki pljuč, s katero je nekoliko zakrila goloto. Za eno najbolj elegantnih gostij je obveljala Bellina stanovska kolegica. Dih je jemala v beli obleki s podpisom italijanske modne znamke Etro. Canski festival se bo zaključil jutri.