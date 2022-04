Huronski smeh je nedavno popadel na tisoče gledalk in gledalcev, ko so med predvolilnim soočenjem opazovali grd, a na srečo precej mil padec Zmaga Jelinčiča. Malce potolčen, a na srečo ne huje poškodovan je z veliko mero humorja sprejemal in delil šale na svoj račun, ob tem pa smo se spomnili še drugih takšnih in drugačnih padcev znanih, ki so jo na srečo dobro odnesli in v izjemno pomembnih trenutkih dokazali, da ni pomembno, kako pademo, temveč kako se poberemo. Tudi sam se je smejal »Padel je za Slovenijo,« se je dan po televizijskem padcu javnost šalila na račun prvaka SNS Zm...