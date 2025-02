Outstanding: poklon neustavljivi ustvarjalnosti (Suzy)

Prireditev tradicionalno, že štirinajstič, pripravlja Europlakat, ki je vodilni ponudnik zunanjega oglaševanja v Sloveniji in predvsem pobudnik podeljevanja nagrad za dela, ki so najbolj izstopala na zunanjih oglasnih površinah.

Nagrade za najbolj izstopajoče dosežke v zunanjem oglaševanju v Sloveniji so letos prejeli MOL, MGML, Kraš, BlenderGroup (Notus), Gorenjska banka, McDonald's in Spar Slovenija. Slavnostno podelitev je vodila Bernarda Žarn, občinstvo oglaševalcev, naročnikov, znanih osebnosti in kreativcev pa je uživalo v zanimivih glasbenih nastopih in nepozabni zaključni zabavi.

Rdeča zvezda: Ena najopaznejših zvezd pestrega šov programa je bila Nuška Drašček, ki je ta večer navdušila z markantno rdečo opravo.

Marketinški žur: Kreativci se znajo tudi zabavati: Roman Berčon, direktor agencije Votan, Andreja Turnšek Petrovič iz Europlakata in Mitja Tuškej, Formitas BBDO.

Vroča Ana: Baletna solistka in televizijska žirantka Ana Klašnja je s svojo drzno in zelo zapeljivo podobo začinila dogajanje.

Nabiralca idej: V večeru sveže, kreativne energije in prodornih marketinških pristopov sta uživala pevka Maja Keuc in njen dragi Tilen Zakrajšek.

Gostiteljev pozdrav: Zbrano marketinško in komunikatorsko smetano je nagovoril Marko Kolbl, lastnik Radia Center in direktor Europlakata.

Šik trojica: Pa naj še kdo reče, da tržniki niso šik: Viktorija Radojević Mavrič, Mercator, dr. Mitja Pirc, poslovni direktor AT Kearney in Metka Kejžar, direktorica DigiTalka.

Človek stila: Navdihujoči marketinški guru Aljoša Bagola že leta slovi kot eden najbolje oblečenih Slovencev.