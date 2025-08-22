Otroški spomini predsednice Nataše Pirc Musar (Suzy)

S tem se lahko pohvali naša predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je za nameček imela ob sebi ljubečo sestro Tanjo. Bili sta razigrani in znali sta marsikaj ušpičiti, zato radi obujata spomine na prekrasno otroštvo. Ta dekliška povezanost se je razvila v trdno zavezništvo, saj še danes gojita pristen odnos. Kadar jima čas dopušča, se skupaj podajata na adrenalinske podvige in nobena aktivnost jima ni tuja.

Zlasti voda je njun naravni habitat, ker se v njej počutita kot ribi, in ne preseneča, da se z navdušenjem spustila v globine podvodnega sveta. Med potapljanjem se za nekaj ur odmakneta od skrbi in vsakodnevnih obveznosti, nato pa na kopnem spet privrejo na površje zgodbe iz rane mladosti.