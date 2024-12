Otrokom ne bodo zapustili bogastva (Suzy)

Odpri galerijo

Mila Kunis in Ashton Kutcher Igralca sta postala tudi podjetnika, vendar njuna sin in hči milijonov ne bosta videla. »Moja otroka živita resnično privilegirano življenje, a se tega niti ne zavedata. In tega nikoli ne bosta vedela, ker je to edino, kar poznata. Ne bom jima ustanovil sklada. Na koncu bova svoj denar podarila v dobrodelne namene,« je povedal v podkastu.