Otrokom bere pravljice

Domen Valič je umetnik številnih talentov. Humor mu je bil položen v zibelko, zato ne preseneča, da se odlično znajde tako pred kamero kot tudi na odru. A to ni vse, kar ga veseli. Domen je namreč nekoč priznal, da sta njegovi dve veliki strasti stikanje za starinami in poslušanje otroških pravljic na kasetah. Čeprav jih rad posluša, pa mu niti branje pravljic ni tuje, med drugim je malčke s prebiranjem vrstic osrečeval po slovenskih bolnišnicah, tokrat pa se je odločil, da bo najmlajšim prebral pravljico Radovedna Eli, in sicer na kanalu youtube Timmy Kids TV, ki ga je ustvarila Dijana Žiberna, znan televizijski obraz.



»Včasih se res vprašam, komu se lahko zahvalim za čudovite posameznike, ki mi jih življenje pripelje na pot. Tako težko že čakam, da te bodo malčki poslušali. Saj vem, da to ni tekma, a vseeno upam, da jim ne bo tvoja različica bolj všeč kot moja,« je simpatična Dijana sporočila svojemu novemu bralcu pravljic.