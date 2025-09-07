Otroka Roka Švaba hodita po njegovih stopinjah (Suzy)

Modrijan Rok Švab prosti čas najraje namenja družini in skupnim aktivnostim, ki jih povezujejo in predvsem za nekaj časa oddaljijo od sodobnega sveta. Veliko časa preživijo v naravi, in kadar so skupaj, vedno kaj zapojejo in zaigrajo. Odličen dokaz, da jabolko ne pade daleč od drevesa, sta njegova otroka, sin Staš in hči Nejli, ki z velikim veseljem in radovednostjo hodita po očetovih stopinjah. Oba sta namreč od mladih nog zaljubljena v glasbo, poleg tega sta se ob očetu, ki že 21 let vodi zasebno glasbeno šolo, naučila odlično obvladovati in igrati na diatonično harmoniko.

Modrijan zelo rad pokaže svojo energično družino – ženo Petro, hčerko Nejli in sina Staša.

Prvi šolski dan je bil pri Švabovih precej razposajen, ponosni očka je ob fotografiji drugošolca in njegove mlajše sestrice, ki veselo raztegujeta meh, zapisal: »Prvi september je zame nekaj posebnega – nov začetek, nova energija in nove priložnosti. Vsem šolarjem želim veliko uspeha in veselja pri učenju, staršem ponos ob vsakem dosežku svojih otrok. Naj bo september lep uvod v toplo, barvito jesen.«