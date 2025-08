Otroka Anžeta Kopitarja navdušena nad Žigo Jelarjem (Suzy)

Njun oče je zanju največji junak in hokejska legenda v vseh pogledih, a otroka Anžeta Kopitarja imata vseeno tudi druge športne idole. Čeprav sta ljubitelja različnih športnih panog, sta zakorakala po očetovi poti in se odločila za šport na ledu – Neža za umetnostno drsanje, Jakob se je našel v hokeju.

Družina, ki se je to poletje mudila na daljših počitnicah v Sloveniji in na Hrvaškem, se je v ZDA vrnila s čudovitimi spomini. Kopitarjevi so si namreč vzeli čas za bližnje, ki jih med letom v Los Angelesu zelo pogrešajo. Med dobre prijatelje štejejo smučarskega skakalca Žigo Jelarja, ki jih je med pripravami na novo sezono z velikim veseljem pozdravil. »Ko vidita svojega najljubšega fanta v akciji,« je ob fotografiji zapisal Anže. Družina se je s skakalcem letos že družila v ZDA.

Zakonca Kopitar sta mu med drugim omogočila, da je spoznal hollywoodskega igralca Willa Ferrella – velikega navijača Los Angeles Kingsov, za katere Anže igra že vrsto let.