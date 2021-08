PRVI ŠOLSKI DAN

Otroci znanih prvič v šolske klopi (FOTO)

Trenutek, ko otrok prvič prestopi prag osnovne šole, je pomemben ne le zanj, pač pa tudi za njegove starše. Prvi dan novega šolskega leta prinaša velike spremembe, saj se prvošolčki podajajo v popolnoma nov svet, so vznemirjeni, radovedni in morda tudi nekoliko prestrašeni. Začetek novega šolskega leta se približuje s svetlobno hitrostjo in dneva, ki se bo vsem vtisnil v spomin, se veselijo tako malčki kot njihove mamice in očki.