Otroci s posebnimi potrebami so darilo

Tudi med zvezdniki je nekaj takšnih, katerih otroci imajo bolezni, ki tako z vidika zdravljenja kot z vidika dnevne rutine močno vplivajo na družinsko dinamiko.

Boljši oče in človek Sin Colina Farrella, James, ima Angelmanov sindrom. Ta vpliva na živčni sistem in povzroča telesno ter duševno prizadetost. »Rešil mi je življenje. Ko nisem znal sprejeti pravih odločitev zase, sem jih sprejemal zanj, da bi postal boljši človek in oče,« je nekoč zaupal igralec. Ko so sedaj 20-letnemu sinu postavili diagnozo, se je namreč odpovedal drogam in alkoholu.

Operacija na odprtem srcu Bayleeju, sinu pevca skupine Backstreet Boys Briana Littrella, so pri šestih letih odkrili Kawasakijev sindrom, vnetje žil, ki prizadene številne organe. Fant je imel v zgodnjih dvajsetih operacijo na srcu in oče je tedaj delil stisko družine: »Kot oče se počutiš nemočnega. Oboževalci z vsega sveta so molili za Bayleeja. Čutili smo njihovo ljubezen.«

Ljudje znajo biti kruti Trig, Sin nekdanje guvernerke Alaske Sarah Palin, se je rodil z Downovim sindromom. Palinova je nekoč priznala, da so ljudje včasih zelo kruti, zlasti na spletu: »Brala sem grozljive zapise. Nekateri so pisali, da se sploh ne bi smel roditi. A večina ljudi je ljubečih in izraža podporo, kar nas kot družino spodbuja in nam daje vedeti, da je v državi še vedno veliko ljubezni.«

Človek potrebuje spodbudo Sedemindvajsetletni sin igralke Laure San Giacomo, Mason, ima cerebralno paralizo. »V družbi ni konstruktivnega, pozitivnega pogleda na invalidnost. A veliko bolje bi bilo, če bi zdravnik, ko te sooči z otrokovo diagnozo, namesto srhljivih napovedi podal spodbudo v smislu: to je največje darilo, ki ste ga dobili,« je v enem od intervjujev povedala zvezdnica.

Dva pola v isti družini Igralec John C. McGinley ima Maxa, ki se je rodil z Downovim sindromom. »Moja hči Billie je zelo klepetava, za Maxa pa je največji izziv verbalno izražanje. Biti oče Maxa in Bille je tako, kot bi se ukvarjal z dvema nasprotnima poloma. Najti sredino, v kateri sta oba srečna, je prava umetnost,« je starševstvo opisal igralec.

Težave, o katerih je treba govoriti Sin Grega Grunberga, Jake, ima hudo obliko epilepsije. Nekoč je doživljal tudi po 200 napadov dnevno. Po možganski operaciji in s primernimi zdravili se mu je stanje izboljšalo. »Obseden sem z nadzorom, in ko si soočen z napadi, na katere ne moreš vplivati, hočeš nekaj storiti. Kaj lahko storim, da bi družba bolje razumela? O tem je treba govoriti,« je prepričan igralec.

Učenje samostojnosti Sin britanske starlete Katie Price, Harvey, je od rojstva slep, ima avtizem in genetsko bolezen Prader-Willijev sindrom. »Zaradi tega je vedno lačen in bi samo jedel,« je nekoč zaupala pevka. Leta 2021 je se je tedaj 18-letni fant priključil posebni stanovanjski skupnosti, da bi obiskoval primerno šolo in se naučil samostojnosti. »Zanj je najbolje tako,« je dejala mama petih otrok.

Za svojega otroka le najboljše Posvojenki igralke Denise Richards so zdravniki odkrili kromosomsko motnjo, ki povzroča nepravilnosti v razvoju: »Eloise dolgo ni zmogla sedeti sama, shodila je šele pri dveh letih, in še to s pomočjo mnogih terapij, tudi njen govor je otežen, a kot mama bi rada storila vse najboljše zanjo, in to pač počnem,« je odkrito spregovorila mama sedaj 11-letne deklice.