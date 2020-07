Ota Širca Roš: Še kak mesec, dva, pa bo nazaj tudi stara konfekcijska številka

Po letu dni porodniškega dopusta se v ustaljeni ritem vrača tudi voditeljica Ota Širca Roš, ki je pridno skrbela za vse svoje fante in jim posvečala večino časa. Njen mlajši sin Zar je namreč pred kratkim upihnil prvo svečko – le malo za tem, ko sta Ota in njen mož Borut praznovala osmo obletnico poroke. Ota pravi, da je vrnitev pred male zaslone podobna prvemu popočitniškemu šolskemu dnevu, a se zaveda, da bo hitro spet ujela ritem. »Še kak mesec, dva, pa bo nazaj tudi stara konfekcijska številka,« se je pošalila. Ker je bil Pop In do sedaj malce na stranskem tiru zaradi koronske situacije, se veseli tudi tega, da bodo z zabavno oddajo spet podprli ustvarjalce, izvajalce in organizatorje, ki so posledice ukrepov še posebno močno čutili. »In to bomo počeli z vso vnemo in srcem,« obljublja. Dobrodošla nazaj, Ota!