Osvojil jo je s šalo o ženi: 30 let ljubezni (FOTO)

Igralca sta skupaj že trideset let, ta pomembni jubilej pa sta nedavno obeležila tudi s simpatičnima objavama na instagramu. »Kaj drugega ti lahko rečem kot le hvala iz srca! Hvala za sijajnih trideset let,« je Đuro svoji Tanji čestital ob njuni okrogli obletnici ljubezni, ona pa mu je odvrnila: »Nimam besed. Kot pred tridesetimi leti, ko se je pojavila iskrica.« Osvojil jo je s karizmo, prijaznostjo in inteligenco, ona njega z angelsko lepoto in talentom. Letos pa bosta vsestranska igralca, ki sta se jima v zakonu rodili hčerki Zala in Ela, praznovala še en pomemben mejnik – srebrno poroko.

30 let ljubezni!

Tanja in Đuro sta se namreč poročila leta 1998, v zakon pa ju je pospremila takratna ljubljanska županja Vika Potočnik. Tega izjemnega dne, na katerem je bila prisotna tudi njuna prvorojenka, se še danes oba rada spominjata, Đuro pa rad obuja spomine tudi na dan, ko je na svojevrsten način osvojil Tanjino srce.

»Rekel sem ji, da je videti kot moja druga žena. Ko me je vprašala, koliko sem jih imel, sem ji rekel: 'Samo eno,'« se spominja njunih ljubezenskih začetkov. Ti segajo v leto 1993, ko sta se igralca spoznala med njegovim gostovanjem v ljubljanskem gledališču. V predstavi Klinika Tivoli sta igrala moža in ženo, igralec, ki se je rodil in odrastel v Sarajevu, pa se je odločil, da bo ostal pri nas. Ne le da ga je Ljubljana navdušila z neverjetno energijo, arhitekturo in bogastvom kulture, pod Alpami je namreč spoznal ljubezen svojega življenja.

Četrt stoletja pozneje sta si še vedno globoko predana, skrivnost njune ljubezni pa tiči v veliki meri humorja, sproščenosti in ljubezni do vsega, kar počneta skupaj.

Na poroki je bila tudi njuna prvorojenka, takrat dveletna Zala.

Zakonca bosta letos obeležila prav poseben jubilej, 25. obletnico poroke.