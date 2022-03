Argentinski psiholog Bernardo Stamateas v svoji svetovni uspešnici Toksični ljudje opisuje različne tipe tistih, ki poudarjajo naše slabosti, nas trpinčijo, manipulirajo z nami, pametujejo in nas spravljajo v slabo voljo. Opisuje, kako jih lahko prepoznamo, in svetuje, kako se jim izogniti ter se zaščititi pred njimi. Obtoževalci nam vzbujajo krivdo, piše Stamateas v svoji knjižni uspešnici, ki je pri nas izšla pri MKZ. »Zanje ni nikoli nič dovolj dobro, če se jim potožite, obrnejo pogovor tako, da so žrtve oni in jih tolažite. Prav tako vas lahko želijo prepričati, da ste vi krivi za n...