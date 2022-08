Osvežitev Reneja Krhina (FOTO)

Medtem ko smo se na Balkanu cvrli pod žgočim soncem in se trudili, da bi s plesi priklicali deževne kaplje, se je nogometni zvezdnik Rene Krhin odločil za naravno ohladitev. Odpotoval je na enega najbolj zaželenih evropskih otokov, kjer domujejo škrati in druga vilinska bitja, predvsem pa tam vlada neokrnjena narava.

Islandija ga je pozdravila z znosnimi temperaturami, celo tako nizkimi, da se je med ogledom znamenitosti moral dobro obleči, na glavo pa si je poveznil kapo. V družbi prijateljev, ki živijo v deželi med Grenlandijo in Britanskim otočjem, je ob obisku slikovite pokrajine umiril telo in duha ter izkusil veličino in moč vode, ko je stal pod mogočnim slapom.

Temperature niso dopuščale, da bi se pod padajočo vodo postavil brez zaščite.

Svojevrstni vrhunec kratkega in za notranji mir nujno potrebnega poleta na sever je bil še nočni sprehod ob delujočem vulkanu, kot protiutež svežini dnevne sivine, ki poskrbi, da prostrane travnate površine zablestijo v vsem svojem zelenem sijaju.

Pod enega od delov večjega slapu Seljalandsfoss je stopil tudi privlačni nogometaš.

Gostitelji so ga lepo sprejeli in mu razkazali nekaj čudovitih razglednih točk.

Izlet čez Gljufrabui je svojevrstno doživetje, saj te za travniki pričakajo skalnati kanjoni, kjer kraljujejo slapovi.