V času, ko smo vsi pretreseni ob nedavnih dogodkih, četudi v njih nismo neposredno prizadeti, iščemo vzroke in odgovore, hkrati pa potrebujemo podporo in pomoč. Zato smo osvetlili astrološke vzorce, ki so nakazovali možnost naravne katastrofe, ter pobrskali po napovedih spečega preroka Edgarja Cayceja. Navajamo tudi, kje najdete tehnike, s katerimi si lahko pomagate, se stabilizirate in umirite, saj boste le iz svoje moči lahko podpirali druge. Da bo leto 2023 težavno tudi za našo državo, mi je postalo jasno pomladi, ko sem načrtovala dopust in zaskrbljeno zrla v astrološko karto aprilskega s...