Osvajala je Istro

Na Hrvaško se vrača vsako leto, a običajno v Dalmacijo. Tokrat so jo prijateljice vabile k sebi in rekla si je: »Zakaj pa ne?« ter sedla v avto in odšla novim doživetjem naproti. »Najprej sem se odpeljala na Krk, do prijateljice Anite,« pravi Karmen Klinc. Po nekaj dneh se je odpravila proti marini Pomer pri Medulinu, kjer jo je na čolnu svojih staršev pričakala prijateljica Tamara.»Čeprav nisem prvič bivala na čolnu, lahko rečem, da je bil to res pravi odklop. Spanje na vodi je resnično nekaj posebnega. Ker je Tamara prava gostiteljica, me je takoj pričakala s steklenico hladnega šampanjca, ki pa je ostal najina ...