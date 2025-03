Osupla Špela Močnik Paradiž: v Braziliji občudovala slovenski sneg (Suzy)

V največji deželi Južne Amerike so bolj vajeni poletnih športov, zato je tudi Špela Močnik Paradiž široko razprla oči, ko je na tamkajšnji televiziji zagledala prenos smučarske tekme iz Kranjske Gore.

»Nisem mogla verjeti, da se bom lahko kljub tako veliki časovni razliki in povsem drugačnemu podnebju naužila slovenskih smučarskih prog. Oddih na slavni plaži Ipanema ni obetal drugega kot vroče sonce in osvežujoče valove. Dokler ni iz televizijskega sprejemnika zahrumelo navdušenje. Z letošnjo zimsko sezono so tudi Brazilci dobili svojega kandidata za najvišja mesta v tehničnih disciplinah. Navijaško navdušenje je podobno temperamentu slavnega karnevala, kjer se napasejo oči in duša. Njihova energija je nalezljiva, in čeprav vse lepe stvari hitro minejo, mi bo ta košček sveta ostal v srcu za vedno,« je povedala voditeljica jutranjega programa.