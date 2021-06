Osupla Jasna Kuljaj

Kot že neštetokrat se je Jasna Kuljaj znova spopadla z govoricami, zaradi katerih je onemela. Pri zobozdravnici je namreč doživela hladno prho, ko ji je ta prijazno pojasnila, da rentgenskega slikanja zob ne moreta opraviti, ker je noseča. Jasna je v trenutku ostala brez besed, zobozdravnica pa ji je pojasnila, da je novico o tem, da naj bi bila drugič noseča, slišala na radiu. »Prijazno mi je svetovala, da bi bilo pametno preložiti slikanje, saj rentgen za nosečnice ni priporočljiv. Odprtih ust sem jo zasliševala, kdo, kaj in kje, ona pa je bila v zadregi,« smeje se pojasnjuje voditeljica, ki je pozneje svoji zobozdravnici pojasnila, da se v medijih pojavljajo takšne in drugačne govorice, ki jih je sicer že vajena. »Prisežem, da nisem noseča. Pošljite me že na to slikanje,« jo je prosila in dodala, da sta se z zobozdravnico govoricam nasmejali do solz.

